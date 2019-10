Incidente Castel San Pietro Terme: auto finisce nel canale, un morto

Un uomo di 67 anni è morto in seguito a un incidente stradale nel comune di Castel San Pietro Terme. I vigili del fuoco e i sanitari del 118 hanno trovato la sua auto intraversata nel torrente Gaiana, fianco della via Bastiana, in una zona rurale al confine con i comuni di Medicina e Ozzano. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Castel San Pietro, ancora in fase di accertamento, sembra che l'uomo abbia fatto tutto da solo. Il 67enne, residente in zona, era a bordo del suo Suv Honda, e sarebbe morto sul colpo.