Incidente cisterna: raccordo A14 chiuso per il ripristino del ponte crollato

Sono arrivate le prime travi dall'Abruzzo per la sostituzione della soletta del ponte crollato dopo l'esplosione della cisterna, avvenuta il 6 agosto scorso.

Pertanto, per consentire ai tecnici di installarle sul tratto della A14, si renderà necessario nella notte tre il 3 e il 4 settembre, tra le 22 e le 6, chiudere il racccordo A1-A14 da Casalecchio. Anche il casello di Casalecchio in entrata resterà chiuso. La deviazione segue quella per la Tangenziale, p ertanto, si dovrà percorrere verso San Lazzaro, uscire allo svincolo n. 2 "Borgo Panigale" e proseguire sulla viabilità ordinaria, attraverso Viale Alcide De Gasperi, Via Marco Emilio Lepido, il Ramo Verde, con rientro sulla Tangenziale allo svincolo 3 ed eventualmente rientrare dal casello Fiera.