Incidente sulla pista di Downhill di Loiano: un uomo trasportato al Maggiore in elicottero

Un uomo di 43 anni residente a Monzuno è andato, con degli amici, a fare un giro in mountain bike nella pista di Downhill a Loiano. Questo percorso, conosciuto da chi pratica questo sport che consiste in una discesa difficoltosa in bicicletta, parte da Loiano e attraversa tutta la pineta terminando nei pressi di Sabbioni, una frazione sempre dello stesso comune.

L'incidente e l'intervento del Soccorso Alpino

Per causa da accertare, l'uomo giunto nel tratto interno alla pineta è poi caduto rovinosamente procurandosi un doloroso trauma al braccio. Erano le 10.40 di questa mattina e gli amici hanno subito avvertito il 118. La Centrale Operativa di Bologna ha così inviato sul posto l'ambulanza di Loiano la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Rocca di Badolo e l'elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS.

I soccorsi e il volo in elisoccorso fino al Maggiore

L'uomo è stato quindi raggiunto da due operatori del Soccorso Alpino che dopo averlo individuato, hanno dato indicazioni all'elicottero sul punto esatto in cui si trovava, fra l'altro una zona dove la vegetazione è molto fitta. Il personale dell'elicottero è stato sbarcato con il verricello e dopo una valutazione medica e la somministrazione dell’analgesia per il forte dolore, il paziente è stato recuperato e trasportato all'Ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.