Incidente mortale Giacomo Venturi: 'Fu omicidio colposo', arriva la condanna

Si chiude con una condanna a sei mesi per omicidio colposo, con pena sospesa, il processo di primo grado a carico della donna che il 14 settembre 2014 provocò l'incidente stradale in cui morì il vicepresidente della Provincia di Bologna, Giacomo Venturi.

La pena stabilita dal Tribunale bolognese ridimensiona fortemente le richieste della Procura, che aveva chiesto una condanna a 16 mesi. Nei confronti della donna, una 46enne di Zola Predosa, è scattata anche la sospensione della patente per due mesi, mentre alla compagna di Venturi, al fratello e alle due figlie della donna sono state riconosciute provvisionali per un totale di 277.968 euro, di cui 100mila alla donna (che aveva chiesto un milione di euro di risarcimento, richiesta che dovrà eventualmente essere valutata in sede civile), 77.968 al fratello (qui la richiesta totale era di 420mila euro, con provvisionale di 360mila), e 50mila a testa alle figlie della compagna del vicepresidente della Provincia.

Venturi rimase vittima di un incidente a Zola Predosa mentre si stava recando, in scooter, al Parco Nord per incontrare Stefano Bonaccini. La donna, che era alla guida della sua auto, secondo le ricostruzioni svoltò senza dare la precedenza a Venturi, che sempre stando alle ricostruzioni andava a una velocità di 60-65 chilometri orari in un punto in cui il limite è di 50 chilometri all'ora.

Per evitare lo scontro il vicepresidente della Provincia frenò bruscamente e perse il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra, e morì all'Ospedale Maggiore il 4 ottobre. L'avvocato dell'imputata, Matteo Casalini, fa sapere che attenderà le motivazioni della sentenza, che dovrebbero essere depositate nel giro di 90 giorni, prima di decidere se fare appello. (Ama/ Dire)