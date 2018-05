Incidente a Imola: si schianta con l'auto, grave 29enne

Era a bordo della sua Alfa 147 quando all'improvviso, mentre marciava in direzione periferia, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un muretto ringhierato, in via Punta, località Linaro a Imola.

E' finita così in condizioni gravi una 29enne imolese. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale. La donna è rimasta incastrata e i pompieri hanno dovuto smembrare il mezzo, capottato su un fianco, per farle uscire e metterla in sicurezza. Portata in elisoccorso all'ospedale Maggiore, è in gravi ma stabili condizioni.