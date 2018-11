Incidente mortale ad Anzola: auto contro albero, muore 21enne

Una Suzuki Swift con quattro ragazzi a bordo è uscita fuori strada schiantandosi contro una pianta. L'incidente questa mattina alle sette, e a perdere la vita è stata una giovane di 21 anni.

La dinamica e le cause di quanto accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti, ma dai primi rilievi sembra che l'uomo alla guida, un giovane di 30 anni, abbia avuto un colpo di sonno. Lo schianto è avvenuto in località Lavino di Mezzo, lungo la via Emilia.

A bordo dell'auto quattro amici, tutti del Camerun, sembra studenti universitari, che probabilmente rientravano da una serata. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenute le autorità competenti, e la ventunenne, le cui condizioni erano subito apparse gravi, è morto poco dopo essere arrivata all'ospedale Maggiore.

Con lei c'erano due amiche, una di 26 e una di 27 anni, sotto choc insieme al giovane alla guida della vettura. Indagini sono in corso.