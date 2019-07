Incidente sul lavoro: investito dal muletto, ferito grave operaio

Incidente sul lavoro questa notte. Un operaio addetto alle operazioni di logistica di una azienda che lavora nei pressi dell'interporto è stato ferito durante la manovra di un muletto, ferendosi gravemente. La chiamata al 118 è arrivata dalla frazione di Castagnolo minore di Bentivoglio intorno alle 4 del mattino, dove in zona il lavoro è frenetico per via del carico dei camion dedicati alla distribuzione delle merci del mattino.

Assieme ai sanitari del 118, sul posto, si sono recati anche i Carabinieri di Bentivoglio e del nucleo radiomobile di Molinella, che stanno accertando la dinamica di quanto accaduto. L'uomo, con ferite di tipo traumatico, è stato poi portato al Maggiore in codice tre.