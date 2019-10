Incidente sul lavoro: tubo si rompe e ferisce operaio

Incidente sul lavoro oggi pomeriggio, in via Calzoni a Bologna.

Da quanto si apprende un operaio, di origine macedone del 76, sarebbe rimasto ferito dopo la rottura di un tubo mentre lavorava in un cantiere, cadendo poi al suolo.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia, intervenuta sul posto non appena è stato lanciato l'allarme, insieme ai Vigili del Fuoco e la Medicina del Lavoro.

In un primo momento si è temuto il peggio, ma soccorso dai sanitari del 118 è stato portato al pronto soccorso del Maggiore. Nonostante lo spavento, non è in pericolo di vita e sembra che abbia riportato la rottura di un braccio.