Incidente sul lavoro a Casalecchio: fa un volo di tre metri, ferito 40enne

Stava lavorando in una fabbrica di via Fattori, a Casalecchio di Reno, sulla pedana di un braccio meccanico, quando, per motivi da accertare, è caduto, facendo un volo di tre metri.

E' accaduto ieri mattina poco dopo mezzogiorno: i colleghi hanno allertato i soccorsi e sul posto è giunta una pattuglia del Carabinieri di Casalecchio. Vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro, un 40enne di Budrio che è stato trasportato in ambulanza all'Ospedale Maggiore in codice 2.

E' il secondo incidente sul lavoro a Casalecchio in pochi giorni: il 10 ottobre, un operaio 44enne che stava lavorando in una concessionaria chiusa per ristrutturazione, era stato colpito da una scarica elettrica.