Incidente sul lavoro a Castel Guelfo: operaio portato via in elisoccorso

Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Castel Guelfo sono intervenuti in un’azienda di autotrasporti, dove alle ore 10:00 circa, un 57enne italiano è rimasto ferito mentre stava pilotando un muletto per conto di una cooperativa logistica incaricata del carico/scarico delle merci. Il 57enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in elicottero al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna in codice due.