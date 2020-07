Incidente sul lavoro a Pianoro: cade dalla scala mentre effettua manutenzione

E' ricoverato al Maggiore di Bologna, con ferite serie ma non gravi un operaio manutentore di 54 anni, vittima di un incidente sul lavoro ieri nel primo pomeriggio a Pianoro. L'uomo era impegnato in un lavoro di manutenzione al climatizzatore di un supermercato, quando è caduto dalla scala sulla quale era salito. Allertati i soccorsi, per il 54enne sono state diagnosticate diverse fratture e un trauma cranico, ma l'uomo non risulta in pericolo di vita.

Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte della locale stazione dell'Arma dei carabinieri, che stano facendo chiarezza sulla dinamica dell'accaduto.