Incidente a Monzuno: ubriaco in auto, finisce fuori strada

I Carabinieri di Vergato hanno denunciato un automobilista italiano di 54 anni per guida sotto l’influenza dell’alcol. È successo ieri sera, quando i Carabinieri sono intervenuti in via Gardelletta a Vado, per prestare soccorso all’automobilista che era finito fuori strada, mentre si trovava al volante di un’auto, fortunatamente senza riportare lesioni.

L’uomo, risultato ubriaco con tasso alcolemico 2,02 g/l ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada. Solo per un caso fortuito non c’è stata una strage, perché, per fortuna, in quel momento non transitavano altri veicoli.