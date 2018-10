Morto travolto dal suo furgone in manovra, la vittima fu Sindaco di Granarolo

Si chiamava Gino Bergonzoni il 66enne morto stamane in via Zago, travolto e schiacciato contro il muro del ponte Stalingrado mentre era impegnato in una manovra al suo mezzo. Bergonzoni, che abitava in zona, al momento dell'incidente era sceso dal furgone e -stando a una prima ricostruzione- stava operando nel retro, quando il veicolo si è sbloccato dal freno e lo ha travolto, schiacciandolo contro la parete del ponte Stalingrado. Originario di San Pietro in Casale, Bergonzoni era stato sindaco del comune di Granarolo dal 1985 al 1992, ma ora, a 66 anni, era impiegato per una ditta di consegna di snack e patatine.