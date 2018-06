In sella verso la MotoGp, poi lo schianto: 41enne muore sul colpo

Stava andando con altri due suoi amici in sella alla sua Ducati, quando all'improvviso, nei pressi di Rioveggio, ha perso il controllo della due ruote ed è finito contro il Guard-rail, morendo sul colpo. I soccorsi non hanno potuto fare molto per Andrea Botti, 41enne carpigiano morto questa mattina in seguito ad un incidente stradale.

Il gruppo era in viaggio per andare a vedere il MotoGp del Mugello, e per farlo avevano scelto l'itinerario della Sp 325. La notizia della sua morte ha fatto il giro dei profili social di diversi suoi amici, raccogliendo immediatamente incredulità e numerose condolianze, destinate alla famiglia. "Doveva essere una domenica divertente, spensierata. Invece no... no il destino è stato crudele" si legge in uno dei post di vicinanza e di cordoglio.