Cade dalla bici durante escursione, salvato dal Soccorso Alpino

Elisoccorso e Soccorso Alpino in azione a Medelana di Marzabotto. Ier sera intorno alle 18 una chiuamata ha segnalato una coppia di escursionisti in difficoltà: uno di loro si era ferito dopo l'urto con un albero, con una probabile frattura a una gamba mentre era impegnato in una discesa in Mountain Bike.

I due sono stati raggiunti dall'Elipavullo assieme al Soccorso Alpino,che sono calati sul crinale scosceso e hanno immobilizzato e poi verricellato l'uomo per portarlo all'ospedale di Pavullo. Le informazioni fornite dai richiedenti erano sufficientemente precise da consentire all’elicottero di individuarli rapidamente.