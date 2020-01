Auto investe pedone in via Indipendenza

Stamattina, intorno alle 11, un pedone è stato investito da un'automobile in via Indipendenza, nei pressi dell'autostazione. L'uomo è stato traportato in condizioni di media gravità all'ospedale Maggiore ma non è in pericolo di vita. In base a quanto si apprende, quando ha attraversato la strada era fuori dalle strisce.

A chiamare i soccorsi alcuni passanti che hanno subito allertato il 118, intervenuto con un'automedica e un'ambulanza. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.