Incidente di Persiceto: fuori pericolo l'uomo che era alla guida dell'auto su cui viaggiava la bimba

L'Ospedale Maggiore di Bologna ha comunicato che Roberto Ariu, il 51enne di Crevalcore che sabato sera era alla guida della Bmw travolta nel terribile incidente di San Giovanni in Persiceto è ora fuori pericolo. L'uomo si trovava con la piccola Jessica Galantino sulla strada provinciale 568 "via di Crevalcore" quando è avvenuto lo scontro con la Peugeot 106 guidata dal 21enne Yosri Souaieh, deceduto insieme al fratello gemello e all'amico che era con loro. Ariu, essendo l'unico sopravvissuto all'incidente, è indagato per omicidio colposo. Del fascicolo si sta occupando il pm Antonello Gustapane.

Domani una preghiera per la piccola Jessica

Jessica, la bimba di 9 anni che ha lasciato nella disperazione la mamma, la sorella e tutti i suoi familiari, viveva a Pegola di Malalbergo: per lei non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Domani alle ore 18.00 presso la chiesa di Altedo sarà detto il Rosario in memoria della bambina, mentre la data dei funerali non è ancora stata stabilita.