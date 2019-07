Incidente a Sala Bolognese: carambola tra mezzi: ci sono diversi feriti

E' di sette feriti, tutti non gravi, il bilancio di un incidente che stamane si è verificato sulla trasversale di pianura, all'altezza del comune di Sala Bolognese. Tre sarebbero i mezzi coinvolti nella carambola, attorno ai quali son intervenuti i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza i veicoli e liberare una persona dall'abitacolo. Mentre la Polizia locale di Terre d'Acqua ha chiuso la strada per permettere i soccorsi, i carabinieri hanno proceduto con i rilievi. Le cause sono ancora in corso di accertamento. La circolazione stradale ha ripreso regolarmente dopo circa due ore.

Notizia in aggiornamento