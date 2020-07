Incidente a S. Lazzaro, auto si ribalta: "Grazie a Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118, mi sono sentita meno sola"

"Voglio ringraziare tutte le persone che quella notte ci hanno prestato soccorso e che con la loro gentilezza e la loro professionalità, ci hanno rassicurato e confortato".

Rosanna ha scritto a Bologna Today, dopo che il 14 luglio poco prima dell'una insieme alla figlia, è rimasta coinvolta in un incidente a San Lazzaro di Savena, sulla via Emilia, all'angolo con via Kennedy.

"Eravamo ferme al semaforo rosso, quando purtroppo un'altra automobile a forte velocità ci ha colpito e in pochi secondi, la mia auto e quella di mia figlia sono state distrutte.La paura è stata tanta: paura perché potevamo non esserci più, paura soprattutto per mia figlia e per quanto poteva accaderle".

Rosanna ci tiene a ringraziare Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118 "tutte le persone che quella notte ci hanno prestato soccorso e che con la loro gentilezza e la loro professionalità, ci hanno rassicurato e confortato. Mi sono sentita 'MENO sola' in quel terribile momento. Siete un bellissimo esempio ed onorate le divise che indossate. Vi ringrazio di cuore e vi auguro tanta fortuna".