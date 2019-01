Incidente a Sant'Agata: ragazzo travolto in bici, è caccia all'auto pirata

I Carabinieri di San Giovanni in Persiceto sono sulle tracce di un'auto pirata, che la sera del 12 gennaio scorso ha urtato e ferito un ragazzo di 14 anni, per poi fuggire. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 in via Pedicello. I militari avrebbero già rinvenuto dei pezzi di carrozzeria, dai quali è possibile risalire a marca e modello del veicolo.

La natura e la dinamica dell'impatto, ancora al vaglio degli uomini dell'Arma, escludono però che chi guidava l'auto possa non essersi accorto dell'urto con il ragazzo. Il 14enne ora è ricoverato all'ospedale Maggiore: non è grave né in pericolo di vita, ma dovrà essere operato a una mano.