Incidente sul raccordo A1: tamponamento tra auto, un ferito grave

C'è anche un ferito grave tra le persone coinvolte in un incidente stradale, avvenuto ieri pomeriggio nel tratto di raccordo tra A1 e A14. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale, intervenuta sul posto assieme ai sanitari del 118, con tre ambulanze e una automedica, all'origine dell'impatto multiplo tra i mezzi, tutte automobili, sono stati tre anziani, tutti tre i 71 e i 73 anni. La più grave, ricoverata in codice tre al Maggiore, è appunto una 73enne. All'origine dell'impatto sembra essere stato un tamponamento multiplo, originato da un rallentamento per coda.