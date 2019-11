Camion a fuoco lungo l'A1: due Vigili del Fuoco feriti dopo uno scoppio

Incendio lungo l'A1, dove all'altezza dell'area di servizio Cantagallo Ovest, direzione Firenze, un camion ha preso fuoco. E' successo questa notte, poco dopo le due e trenta: l'autista di un mezzo pesante che trasportava materiale vario, tra cui saponi e detersivi, si era fermato per una sosta quando si è reso conto del fumo.

Senza pensarci due volte si è spostato dall'area di servizio verso l'autostrada, fermandosi in un tratto della corsia di emergenza lanciando l'allarme.

Sul posto sono immediatamente intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco, ma improvvisamente, per cause ancora da accertare, c'è stato uno scoppio, al seguito del quale due caschi rossi sono rimasti feriti e sono stati trasportati immediatamente al pronto soccorso del Maggiore, in codice di media gravità.

Il camion è stato letteralmente divorato dal fuoco, e i caschi rossi hanno lavorato tutto la notte per domare le fiamme. Per pemettere tutte le operazioni di spegnimento e mantenere in sicurezza l'area, due corsie dell'autostrada sono rimaste chiuse fino alle sei di questa mattina.