Variante di Valico: camion a fuoco in galleria, chiusa al traffico la 'Direttissima'

E' stato un camion che trasportava pannelli di polistirolo ad andare a fuoco lungo l'A1 Direttissima, all'interno della galleria Val di Sambro, poco prima delle 15. Immediatamente è stato lanciato l'allarme e il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia, in entrambe le direzioni, è stato chiuso alla normale circolazione.

All'interno del tratto chiuso in direzione di Firenze ci sono 3 km di coda. In direzione di Bologna, per l'uscita obbligatoria a Badia, si registra una coda di 3 km tra Firenzuola e Badia.

Il traffico al momento viene deviato lungo la A1 Panoramica ed è in corso la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Non si registrano feriti.

Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco da Bologna, impegnati nelle operazioni di spegnimento del fuoco che ha avvolto il tir.