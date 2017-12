Incidente in A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona: Autostrade per l'Italia riporta le conseguenze sul traffico del sinistro avvenuto questa mattina indicando (con aggiornamento a qualche minuto dopo le 9) una coda di 2 KM tra Bologna Fiera e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio per incidente