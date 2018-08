Incidente Bologna, Raccordo A1 - A14: tratto resta chiuso al traffico in entrambe le direzioni

Verso quasi le 22 sono terminate le attività dei Vigili del Fuoco dopo l'incendio che, poco prima delle 14, è divampato a seguito dell'incidente che ha visto coinvolta una cisterna che trasportava liquido infiammabile lungo il Raccordo di Casalecchio in direzione della A14.

L'esplosione - riferisce Autostrade - "ha determinato il crollo della soletta del tratto sovrappassante Via Elio Bragaglia e non ha coinvolto quindi direttamente la Via Emilia, che dista circa 100 metri dall'evento, chiusa per consentire l'organizzazione dei soccorsi e le verifiche ai fabbricati investiti dai detriti."

Solo n dopo il completamento delle attività dei Vigili del Fuoco, è stato possibile dar via alle ispezioni da parte degli ingegneri di Autostrade per l'Italia che dovranno valutare i danni causati dall’incidente ai tratti autostradali e stradali adiacenti il crollo e conseguentemente la loro transitabilità.

Le verifiche andranno avanti per tutta la notte.

Percorsi consigliati

Chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona o Padova deve uscire Bologna Casalecchio, percorrere la tangenziale di Bologna, e in corrispondenza dell'uscita n 2 Borgo Panigale proseguire lungo la via Emilia in direzione di Milano, per poi entrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale. Mentre chi da Padova o Ancona è diretto verso Firenze può uscire a Bologna Borgo Panigale, proseguire sulla Via Emilia in direzione Bologna, prendere la tangenziale all'altezza dell'entrata n 2, proseguire in direzione Casalecchio, per poi raggiungere la A1 in direzione di Firenze.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky), su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre e su La7. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

