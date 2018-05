Incidente sulla Trasversale a Granarolo: la vittima è Eugeniu Mantaluta

Eugeniu Mantaluta, è questo il nome del giovane che ha perso la vita stamane in un incidente stradale a Granarolo dell'Emilia, sulla Trasversale di Pianura. Il ragazzo, 23enne di origini moldave, viveva da tempo a Bologna.

Dalle primi ricostruzioni effettuate sul luogo - dove sono intervenuti carabinieri e polizia municipale - la vittima sarebbe uscita di strada mentre era al volante della sua auto, per cause in corso di accertamento. E' sopravvissuto al violento impatto, nel quale l'auto - carambolata in un fossato - è rimasta pesantemente danneggiata.

Il giovane ha trovato la morte dopo. Sarebbe infatti uscito dalla vettura, forse in cerca di aiuto, e si è incamminato lungo la carreggiata, probabilmente barcollando intontito, a causa dello schianto. Qui il dramma: il 23enne è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante in transito. Sbalzato dall'altro alto della carreggiata, il corpo del ragazzo è finito in un fossato. Soccorso dagli uomini del 118, per Eugeniu non c'è stato nulla da fare. Se ne va così, appena 23enne, scampato ad un primo brutto incidente, per pii trovare la morte solo pochi minuti dopo.