Esce di strada, l'auto finisce nel canale: c'è un morto

E' stata recuperato senza vita il corpo di una signora di 75 anni, originaria del comune di Molinella, che nel primo mattino ha avuto un incidente con al sua auto ed è morta. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per recuperare il mezzo, finito in un canale, nel Ferrarese, in prossimità della località di Spinazzino, lungo un tratto di via della Cembalina.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, arrivati sul posto per gli accertamenti, sembra che la donna abbia fatto tutto da sola perdendo il controllo della propria auto e finendo poi nell'acqua gelata, morendo poco dopo.

L'allarme ai mezzi di soccorso è stato dato intorno alle otto del mattino, vedendo l'auto semi-capovolta nel corso d'acqua. Da chiarire ancora la dinamica, ma non è escluso che, data l'ora, la presenza di ghiaccio in strada possa aver causato l'uscita di strada.