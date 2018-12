Incidente in A13, auto volano fuori strada: feriti 4 bambini

Erano otto le persone a bordo dell'Opel Zafira tamponata ieri sera in un incidente lungo l'A 13 e volata fuori strada insieme a una Clio, in direzione sud, tra Altedo e l'uscita di Arcoveggio. Una carambola con due auto distrutte che poteva avere conseguenze ben peggiori: la dinamica di quanto è accaduto è al vaglio delle autorità. Sul posto, infatti, la Polstrada di Altedo, tre ambulanze e due squadre dei vigli del fuoco che hanno lavorato per riportare su strada le due vetture.

Feriti, ma non gravi, gli occupanti della Zafira dove c'erano anche quattro bambini, trasportati tutti in pronto soccorso per accertamenti.