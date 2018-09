Incidente sulla A13: camion ribaltato, riaperto il tratto autostradale

Poco dopo le ore 20.15, sulla A13 Bologna-Padova é stato riaperto il tratto compreso tra Arcoveggio e Bologna Interporto, nella sola direzione di Padova, chiuso a causa di un incidente che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante che trasportava materiale chimico. A seguito del sinistro il conducente ha perso la vita.

Intorno alle ore 21:10, sulla A13 Bologna-Padova é stato riaperto il tratto compreso tra Bologna Interporto e Arcoveggio in direzione di Bologna, chiuso in precedenza a causa di un incidente in cui era rimasto coinvolto un mezzo pesante che trasportava materiale chimico. A seguito del sinistro il conducente del veicolo ha perso la vita.

La completa riapertura del tratto é stata subordinata alle operazioni di ripristino dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per rimettere in sicurezza l'area dal materiale chimico. Per consentire il transito dei veicoli diretti verso Bologna è stato predisposto uno scambio di carreggiata.

