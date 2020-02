Incidente sull'A1: scontro tra camion, tratto chiuso e code

Chiuso per incidente tratto della A1 verso Milano, tra Fidenza e il bivio con la A15 Parma-La Spezia Nel sinistro, avvenuto al km 99,200 alle ore 7:20, sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti. Dopo un tamponamento, un autoarticolato ha effettuato un salto di carreggiata, dalla carreggiata sud alla carreggiata nord, con parziale dispersione di carico consistente in sbarre di ferro.

Al momento verso Bologna, si segnalano 9 km di coda tra Fiorenzuola ed il bivio per la A15. Verso Milano 4 km di coda per la deviazione obbligatoria tra Parma ed il bivio per la A15, e 2 km di coda all'interno del tratto chiuso tra il bivio per la A15 e Fidenza.

Per le lunghe percorrenze, verso Milano si consiglia di utilizzare la A22 Brennero-Modena e poi la A4 Milano-Brescia verso Milano, percorso inverso in direzione opposta, per chi è in viaggio verso Bologna. Il traffico in direzione di Milano viene deviato sull'A15 Parma-La Spezia dove è possibile uscire a Parma ovest e attraverso la SS9 via Emilia si può rientrare a Fidenza.

Per le brevi percorrenze, verso Bologna si consiglia di uscire a Piacenza Sud ed è possibile rientrare in autostrada a Parma dopo aver percorso la SS9 Via Emilia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso meccanici.

Sulla A14 invece il traffico è rallentato per un veicolo in fiamme nei pressi di Rimini.