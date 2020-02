Incidente in A1: scontro tra mezzi, chilometri di code e traffico

Incidente in tarda mattinata sulla A1. Nel tratto in direzione di Firenze, tra Sasso e il bivio della variante uno scontro che coinvolge alcuni mezzi pesanti sta creando traffico e lunghe code per chi è diretto a Sud. Sul posto sono presenti vigili del fuoco, la polizia stradale, il 118 e i tecnici di Autostrade.

Notizia in aggiornamento