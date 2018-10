Incidente in A1: camion si tamponano in galleria, due feriti: traffico e code

Sull'A1 Milano Napoli tra Rioveggio e Sasso Marconi in direzione di Bologna si segnalano code di 6 km in aumento, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 214.8, in cui sono rimasti coinvolti 3 camion che si sono tamponati all'interno della Galleria Allocco. Due persone sono rimaste ferite.

Al momento si viaggia sulla sola corsia di sorpasso. Ripercussioni per chi viaggia sull' A1 Direttissima in direzione di Bologna con 3 km di coda a partire da Badia.



Per le lunghe percorrenze a si consiglia a coloro che viaggiano in direzione di Bologna di percorrere la A11 Firenze-Pisa nord in direzione di Pisa, uscire a Pistoia, prendere la Strada Statale 64 Porrettana in direzione di Bologna, per poi rientrare in A1 a Sasso Marconi. Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso ed il personale di Autostrade per l'Italia.

Raffica di incidenti sulle strade di Bologna oggi