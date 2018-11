A1, camion con i freni rotti sulla Variante di valico: evitato il disastro

L’autista di un Tir che trasportava pasta fresca, destinata alla grande distribuzione si è accorto di un’avaria al semiasse che gli impediva di frenare sulla A1 Bologna-Firenze.

E' accaduto ieri notte sulla Variante di valico, mentre il camion viaggiava a 80 km/h lungo un tratto in leggera discesa e il conducente, 46enne originario di Napoli, preso dal panico, ha chiamato la Polizia dicendo che provando a frenare con il pedale o aiutandosi con il freno motore, avrebbe rischiato di cappottarsi e coinvolgere tutti gli altri veicoli vicini.

Dalla centrale operativa della Polizia Stradale di Firenze, lo hanno rassicurato dicendogli che gli avrebbero sgomberato la strada davanti fino a Sasso Marconi ecreato un cuscinetto dietro, per tenere distanti gli altri mezzi in un raggio di 500 metri.

Infatti due pattuglie della Sottosezione di Pian del Voglio hanno intercettato il camion e si sono date un gran da fare per creargli il vuoto intorno. I poliziotti hanno allertato anche Società Autostrade per l’Italia, che ha posizionato i mezzi della manutenzione da Firenzuola fino a Sasso Marconi, in modo da segnalare il pericolo con i pannelli luminosi.

Dopo circa mezz’ora l’autista del TIR, che era rimasto per tutto il tempo in contatto telefonico con la Polstrada, ha ricevuto l’ok dalla centrale operativa per iniziare lentamente le manovre di riduzione della velocità. L’operazione ha avuto successo, tant’è

che è riuscito a fermare la corsa del mezzo sul piazzale del casello di Sasso Marconi.

Quando è sceso dalla cabina di guida era sfinito e abbracciato i quattro poliziotti. Prima di andare via l’uomo ha voluto

scattare una foto ricordo insieme ai suoi soccorritori.

