Incidente, camion si ribalta sulla A1: tratto chiuso, traffico bloccato verso Bologna

E' stata disposta la chiusura del tratto per il ribaltamento di un camion avvenuto all'altezza del km 120 alle ore 11.30, sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Campegine, in direzione di Bologna. Autostrade rende noto che all'interno del tratto chiuso si registrano 8 km di coda.

Chi è in viaggio verso Bologna viene deviato sulla A15 dove è possibile uscire a Parma ovest e rientrare in A1 a Campegine dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia.

Prima della deviazione si segnalano incolonnamenti per 6 km a partire da Fidenza.

Chi da Varese e Milano è diretto a Bologna può percorrere la A4 Torino-Trieste verso Venezia e poi la A22 Brennero-Modena verso sud.

Verso Milano si registrano incolonnamenti tra Terre di Canossa e Parma per i curiosi. Sul luogo dell'incidente sono presenti la Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l'Italia, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.