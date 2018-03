Incidente sulla A1: cisterna si ribalta sul raccordo Casalecchio, traffico bloccato

Una cisterna si è ribaltata e ha perso il carico all'altezza del km 180 sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio per il Raccordo di Casalecchio e Modena sud verso Milano. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto.

Alle 13.44 si registrano 8 km di coda e, fa sapere Autostrade, si segnalano ripercussioni in A14 Bologna-Taranto a partire da Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di uscire a Casalecchio e rientrare in autostrada a Modena sud seguendo le indicazioni per Modena SS9 Via Emilia, invece chi proviene dalla A14 può uscire a Bologna Borgo Panigale e rientrare in autostrada a Modena sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria.