Incidente in A1: scontro camion-auto, traffico in tilt

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Fidenza ed il bivio per la A15 Parma-La Spezia verso Bologna, si sono formati 7 km di coda in aumento, a seguito di un incidente avvenuto al km 101 e 200 alle ore 7 e 30, nel quale sono rimasti coinvolti un camion ed una vettura. Lo rende noto Società Autostrade.

Il traffico scorre su una sola corsia. In alternativa si consiglia di uscire a Fidenza, e dopo aver percorso la statale 9 Via Emilia, si può rientrare in autostrada a Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia o a Parma Centro.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrada per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.