Incidente sulla A1, due morti e un ferito: chiuso tratto in direzione Bologna

Intorno alle ore 15:30, sull'autostrada A1 Milano-Napoli è stato chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna a causa di un incidente avvenuto al km 126 che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante ed un autocarro che ha preso fuoco. Nell'incidente due persone sono decedute ed un'altra è rimasta ferita.

Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari.

Al momento si registrano due chilometri di coda.

Agli utenti che da Milano sono diretti verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria a Terre di Canossa, si consiglia di proseguire lungo la SS9 Via Emilia e rientrare in A1 a Reggio Emilia.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.