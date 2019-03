Incidente fatale in A1: schianto tra furgoni, due morti

Incidente mortale questa notte in A1. Due furgoni si sono scontrati nel tratto tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione di Bologna: entrambi i conducenti hanno perso la vita.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, sembra che un primo mezzo si sia ribaltato dopo un urto con il guard rail, piegandosi su un fianco. Inevitabile poi l'impatto del secondo mezzo che sopraggiungeva in velocità. Dopo lunghe operazioni di soccorso di sanitari e Vigili del fuoco sono stati estratte due persone: per il 59enne di Milano Giorgio Merli non c'è stato nulla da fare, mentre il 54enne Moustafa Akenjoud, residente a Casalecchio, è stato trasportato al Pronto soccorso del Maggiore, dove però è spirato nella nottata. L'autostrada è stata chiusa al traffico e riaperta soltanto intorno alle ore 4.30. Limitati i disagi a causa dell'ora tarda.

Sale il bilancio degli incidenti mortali nel weekend: solo ieri un morto è stato registrato a Castel San PIetro Terme sulla A14, mentre sulla A13 tra le uscite di Ferrara una donna ha perso la vita dopo un altro incidente mortale.