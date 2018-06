Incidente in A14: scontro auto-camion, traffico in tilt

Autostrade per l'Italia comunica che sulla A14 Bologna-Taranto, intorno alle ore 12:00, nel tratto compreso tra il bivio l'A1 e l'allacciamento con la A13 in direzione di Ancona, è stato risolto l'incidente avvenuto all'altezza del Km 12 che aveva visto il coinvolgimento di tre autovetture ed un mezzo pesante.

Sul luogo dell'evento, dove attualmente si registrano 11 km di coda, sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale, i Vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna. Al momento non risultano feriti gravi.

Agli utenti che da Firenze sono diretti verso Ancona si consiglia di uscire a Bologna Casalecchio, percorrere la tangenziale di Bologna e rientrare in A14 a Bologna San Lazzaro. Per coloro che provengono da Milano e si stanno dirigendo ad Ancona, si consiglia di uscire a Bologna Borgo Panigale, percorrere la tangenziale e rientrare in A14 a Bologna San Lazzaro.

Inoltre, a causa di un camion in avaria al km 19 tra il bivio con la A13 e Bologna San Lazzaro, in direzione di Ancona, si sono formati 4 km di coda con tendenza all'aumento , il traffico scorre sulla sola corsia di sorpasso. In alternativa si consiglia di uscire a Bologna Borgo Panigale ed utilizzando la Tangenziale di Bologna si può rientrare in autostrada Bologna San Lazzaro. Sul posto è presente personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.