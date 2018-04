Incidente in A1: camion fuori strada, traffico e code

Sulla A1 Milano-Napoli, tra l'uscita Valsamoggia ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto, verso Bologna, si sono formati 14 km di coda, per un incidente avvenuto all'altezza del km 186, alle ore 3.15 di questa notte. Un camion che trasportava tacchini si è intraversato ribaltandosi sulla carreggiata.

Sul luogo dell'incidente sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici. I Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte con le gru per rimuovere i mezzi. Al momento non risultano feriti, ma è stato necessario recuperare i volatili fuggiti e rimuovere i resti di quelli deceduti nel ribaltamento.

Il traffico scorre sulla seconda, terza e quarta corsia: in alternativa per chi è diretto a Bologna, consigliamo di uscire a Modena sud, poi percorrere la SS9 via Emilia con rientro in A14 a Bologna Borgo Panigale se diretto ad Ancona o Padova ed a Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio, se diretto a Firenze.