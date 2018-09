Incidente in A1: camion si tamponano, autista ferito: traffico e code a Casalecchio

Serio incidetne e code questa mattina al km 191 della A1 tra Casalecchio e Valsamoggia, in direzione Milano. Tre autoarticolati si sono scontrati tamponandosi. Nell'impatto uno dei conducenti, sui 40 anni, è rimasto ferito, incastrato tra le lamiere dell'abitacolo ed estratto dai Vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due squadre. L'uomo è stato poi imbarcato sull'elisoccorso e portato in ospedale: le sue ferite parrebbero serie, ma non gravi.

Sul posto la Polizia Stradale sta procedendo ai rilievi del caso e a gestire il traffico. La corsia di sorpasso rimane aperta, mentre si sta formando una coda chilometrica per il traffico verso la capitale meneghina.