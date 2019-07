Incidente sulla A1: pullman in fiamme, chiuso tratto Calenzano-Variante di Valico

Sulla A1 Milano-Napoli, tratto chiuso per un pullman in fiamme al km 271 verso Bologna, tra Calenzano ed il bivio per la Variante di Valico.

Lo rende noto Autostrade per l?italia. All' interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code di 5 km in aumento. C'è fumo in entrambe le carreggiate. Per chi è diretto verso Bologna l' uscita obbligatoria è a Calenzano, dove si sono formate code; seguire poi la starda Militare Barberinese e rientrare in autostrada a Barberino. Si registrano code per curiosi in carreggiata opposta. Tutti i mezzi di soccorso si trovano sul luogo dell' evento.