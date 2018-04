Doppio incidente in A1: camion prende fuoco altri due si tamponano

Doppio incidente in A1. Dalle 11 di questa mattina e per alcune ore il tratto in direzione Bologna all'altezza di Sasso Marconi è stato lo scenario per due incidenti che hanno coinvolti mezzi pesanti. Nel primo caso si è trattato di un principio di incendio a un camion di bevande. Sul posto sono arrivati Polizia stradale e Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

A poca distanza e legato alle code create dal primo un secondo incidente, tra due camion che si sono tamponati, ha intasato ulteriormente il tratto autostradale. I conducenti dei mezzi, un 40enne di Padova e un 44enne di Roma sono stati trasportati in ospedale con ferite di media gravità. nel primo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità.