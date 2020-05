Incidente in A1: scontro tra mezzi pesanti in galleria, chuso tratto a Sasso Marconi

Alle ore 19:52 i vigili del fuoco sono intervenuti in A1 all'interno della galleria Montemario in direzione nord, al km 206, per un'incidente stradale che ha coinvolto dei mezzi pesanti. Le squadre hanno messo in sicurezza l'area. Dalle prime ricostruzioni, sembra che uno dei due autoarticolati, quello che viaggiava davanti, abbia perso parte del carico, sbandato e fatto perdere il controllo anche all'altro che stava sopraggiungendo. Coinvolte anche due autovetture. Fortunatamente, da quanto si apprende, non si registrano feriti.

I due camion trasportavano il primo concime e il secondo scatolame vario. Si è provveduto alla bonifica dell'area.La A1 è stata interrotta al traffico per diverse ore in direzione nord nel tratto Firenze- Bologna all'altezza di Montemario, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord . Sul posto oltre al 115 anche la Polstrada, il 118 e il personale tecnico dell'Aspi.

Attualmente il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda all’uscita di Sasso Marconi, in direzione Bologna.

