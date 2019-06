Grave incidente in A1: scontro camion-auto, tre morti e un ferito grave, traffico bloccato

Grave incidente sulla A1 Milano-Napoli, dove tre persone hanno perso la vita in seguito a un incidente avvenuto questo pomeriggio tra Modena Sud e Valsamoggia, in direzione di Bologna. Al momento la carreggiata sud è chiusa al traffico, mentre nel tratto ci sono code che hanno raggiunto gli 11 km.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118, e la Polizia stradale per i rileivi del caso. I mezzi coinvolti sono un mezzo pesante e un'auto. Oltre alle vittime una quarta persona è stata estratta dalle lamiere e portata in gravi condizioni all'ospedale.

Per quanto riguarda il traffico, obbligo di uscita a Modena sud, e uscita consigliata a Modena nord, per rientrare in autostrada a Valsamoggia, dopo aver percorso la statale 9, via Emilia. Nella carreggiata opposta, verso Milano, ci sono code per curiosi tra il bivio per la A14 Bologna-Taranto e Valsamoggia. Tutti i mezzi di soccorso si trovano sul luogo dell' evento.

Notizia in aggiornamento