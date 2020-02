Incidente in galleria in A1: scontro tra camion e auto, traffico e lunghe code, quattro feriti

Un altro incidente in autostrada nella giornata di oggi mercoledì 26 febbraio. Dopo il sinistro di questa mattina sula A14, da primo pomeriggio vigili del fuoco, polizia stradale 118 e tecnici di autostrade sono rimasti impegnati in un maxi-tamponamento tra diversi mezzi, due auto due furgoni e cinque camion, in A1 tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di valico.

Quattro sono i feriti registrati, tutti ricoverati in condizioni di media gravità al Maggiore di Bologna. Lo schianto tra più veicoli si è verificato all'interno della galleria della Gardelletta, al km 218. Per effetto di questo e dei soccorsi a seguire, impegnati nelle operazioni, si sono registrati tre km di coda in direzione di Bologna, con ripercussioni anche in variante di valico dove si sono registrati fino a 13 Km di code.