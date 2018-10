Incidente in A1: camion in fiamme, tratto autostrada chiuso

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord, verso Milano, è stata disposta la chiusura del tratto per un veicolo in fiamme all'altezza del km 200 dalle ore 8:45.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 6 km di coda. Chi è diretto a Bologna deve uscire a Sasso Marconi ed è possibile rientrare in autostrada a Bologna Casalecchio, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

A seguito del camion in fiamme, è stata chiusa la corsia di sorpasso della carreggiata sud e si registrano incolonnamenti per 2 km tra il Raccordo di Bologna Casalecchio e Sasso Marconi. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i soccorsi meccanici.

In basa a una prima ricostruzione sembra che il mezzo, un autoarticolato che trasportava collettame, sia sbandato contro le barriere di protezione Jersey: nell'impatto il serbatoio del mezzo si è rotto e ha riversato il gasolio sull'asfalto, che ha preso fuoco a sua volta. Il mezzo è stato divorato dalle fiamme, mentre l'autista del camion è stato trasportato all'ospedale in condizioni di media gravità. Cinque squadre dei Vigil del fuoco stanno lavorando per spegnere le fiamme.