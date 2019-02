Incidente in A1: traffico bloccato in direzione Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli si sono formate lunghe code per i lavori di ripristino di un incidente verso Bologna . Sulla A1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna si è formata un coda di 8 km. Il traffico transita su due corsie. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia a segnalare la coda ed agevolare il deflusso dei veicoli.

In alternativa si consiglia di uscire a Fiorenzuola e rientrare in autostrada a Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia a segnalare la coda ed agevolare il deflusso dei veicoli.

Traffico congestionato anche sulla A13 tra Ferrara sud e Altedo per materiali dispersi.