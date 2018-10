Incidente in A1: tamponamento a catena, la situazione del traffico

Sono state necessarie un paio di ore per permettere alla circolazione autostradale di riprendere normalmente, dopo il rovinoso incidente avvenuto stamane in galleria Allocco, nel tratto della A1 tra Rioveggio e Sasso, in direzione Bologna.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale sottosezione di Pian del Voglio, coordintata dall'ispettore superiore Marco Fantechi, i tre mezzi pesanti -un camion refrigerato, un telonato e un bilico, si sono tamponati tra loro. Nessuna conseguenza per il conducente del primo mezzo, mentre il secondo e il terzo hanno riportato ferite, anche se non gravi. Nell'ultimo caso si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarre il camionista dall'abitacolo.

Le ripercussioni sul traffico si sono fatte sentire, con la circolazione dell'A1 in direzione Bologna prima ristretta a una corsia e poi chiusa per un breve periodo per consentire il rispristino del tratto coinvolto dall'incidente e sgomberare i mezzi dalla galleria. La situazione è ritornata alla normalità dopo circa tre ore.

Una mattinata dura per il traffico, anche locale. Questa mattina infatti, a Marzabotto, una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto sulla Porrettana.