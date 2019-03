Incidente in A1: schianto furgone-camion in galleria, un ferito grave

Un uomo di 47 anni ieri sera è stato vittima di un incidente stradale, avvenuto nella galleria Sparvo, al Km 16 Nord della Variante di Valico. Sul posto per ore hanno lavorato i vigili del fuoco e la Polizia Stradale. Il ferito, conducente di un furgone che secondo una prima ricostruzione avrebbe tamponato un mezzo pesante che lo precedeva, è stato estratto dalle lamiere del mezzo che guidava e portato poi in ambulanza all'ospedale Maggiore, dove rimane in condizioni di gravità.